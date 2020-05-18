Отсутствие в УПЛ конкуренции на тренировках. Агент нашел причины неудач украинцев в Германии

Футбольный менеджер Андрей Головаш, который работает в Германии, ответил на вопрос, почему последним украинским игроком, который успешно выступал в Бундеслиге, до сих пор считается Андрей Воронин. Зато у Андрея Ярмоленко, Владлена Юрченко и Евгения Коноплянка карьера в немецком футболе не сложилась.

Головаш видит причину в том, что Воронин формировался как футболист в Германии.

С 15 лет был в Германии, получил те качества, которые не получили другие украинские футболисты. Главная проблема - у них не было такой конкуренции. Юрченко я не беру во внимание, он не так поздно приехал, как Коноплянка или Ярмоленко. У этих ребят, безусловно, есть уровень, но тем требованиям, которые имеет Бундеслига, они не отвечают. Существует конкуренция не только на футбольном поле. Она существует и при попадании в заявку, на тренировке. В этом главная проблема. Они не знакомы с конкуренцией в Украине, они здесь были неприкосаемы. Им было все равно, как они сыграют этот матч, потому что они точно знали, что в следующем снова выйдут на поле. В Бундеслиге такого не было.