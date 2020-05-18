Швед не получит чемпионскую медаль SPFL
В чемпионате Марьян сыграл всего один матч
Сегодня было официально объявлено о том, что нынешний сезон в Шотландии возобновлен не будет.
Чемпионом страны стал "Селтик" в составе которого выступает украинский полузащитник Марьян Швед. Впрочем, медаль чемпиона он не получит.
По регламенту чемпионата, для получения золотой медали футболист должен провести не менее 25% матчей первенства. Швед же в Премьер-Лиге отыграл лишь одну игру из 30-ти.
????| Congratulations @CelticFC— Dafabet UK (@Dafabet) May 18, 2020
2019/20 #SPFL Champions.????#9INAROW CHAMPIONS!
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#Dafabet is proud to be the Main Club Sponsor of #CelticFC???? pic.twitter.com/TwE2VyYzu0
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.05.2020 в 21:04
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Валентиныч (Днепр)
18.05.2020 в 21:28
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