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Швед не получит чемпионскую медаль SPFL

Наши за границей
(1 голосов)

В чемпионате Марьян сыграл всего один матч

Швед не получит чемпионскую медаль SPFL
Новина українською

Сегодня было официально объявлено о том, что нынешний сезон в Шотландии возобновлен не будет.

Чемпионом страны стал "Селтик" в составе которого выступает украинский полузащитник Марьян Швед. Впрочем, медаль чемпиона он не получит.

По регламенту чемпионата, для получения золотой медали футболист должен провести не менее 25% матчей первенства. Швед же в Премьер-Лиге отыграл лишь одну игру из 30-ти.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.05.2020 в 21:04
Хреновина, зачем они парня мурыжат
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Валентиныч (Днепр)
18.05.2020 в 21:28
Так он вроде не против там сидеть.
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