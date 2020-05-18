Швед не получит чемпионскую медаль SPFL

Сегодня было официально объявлено о том, что нынешний сезон в Шотландии возобновлен не будет.

Чемпионом страны стал "Селтик" в составе которого выступает украинский полузащитник Марьян Швед. Впрочем, медаль чемпиона он не получит.

По регламенту чемпионата, для получения золотой медали футболист должен провести не менее 25% матчей первенства. Швед же в Премьер-Лиге отыграл лишь одну игру из 30-ти.