Швед не получит чемпионскую медаль SPFL

Сегодня было официально объявлено о том, что нынешний сезон в Шотландии возобновлен не будет.

Чемпионом страны стал "Селтик" в составе которого выступает украинский полузащитник Марьян Швед. Впрочем, медаль чемпиона он не получит.

По регламенту чемпионата, для получения золотой медали футболист должен провести не менее 25% матчей первенства. Швед же в Премьер-Лиге отыграл лишь одну игру из 30-ти.

????| Congratulations @CelticFC

2019/20 #SPFL Champions.????#9INAROW CHAMPIONS!

????????????????????????????????????

#Dafabet is proud to be the Main Club Sponsor of #CelticFC???? pic.twitter.com/TwE2VyYzu0