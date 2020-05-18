Зенит предложил Тимощуку новый контракт
Судя по всему, Анатолий надолго обосновался в Питере
Руководство питерского "Зенита" предложило тренерскому штабу первой команды продлить контракты.
Речь идет не только о главном тренере команды Сергее Семаке, но и с членами его штаба, в который, входит и украинец Анатолий Тимощук.
У большинства тренеров действующие соглашения заканчиваются, как и у Семака, в июне, но в ближайшее время специалисты могут заключить новые — если у них есть такое желание.
Напомним, что Тимощук, который в качестве игрока выступал за "Зенит", вернулся в российский клуб в качестве ассистента главного тренера в мае 2017-го года.
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Источник:sport-express.ru
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