Зенит предложил Тимощуку новый контракт

Руководство питерского "Зенита" предложило тренерскому штабу первой команды продлить контракты.

Речь идет не только о главном тренере команды Сергее Семаке, но и с членами его штаба, в который, входит и украинец Анатолий Тимощук.

У большинства тренеров действующие соглашения заканчиваются, как и у Семака, в июне, но в ближайшее время специалисты могут заключить новые — если у них есть такое желание.

Напомним, что Тимощук, который в качестве игрока выступал за "Зенит", вернулся в российский клуб в качестве ассистента главного тренера в мае 2017-го года.