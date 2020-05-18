  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зенит предложил Тимощуку новый контракт
В тренде

Зенит предложил Тимощуку новый контракт

Наши за границей
(2 голосов)

Судя по всему, Анатолий надолго обосновался в Питере

Зенит предложил Тимощуку новый контракт
Новина українською

Руководство питерского "Зенита" предложило тренерскому штабу первой команды продлить контракты.

Речь идет не только о главном тренере команды Сергее Семаке, но и с членами его штаба, в который, входит и украинец Анатолий Тимощук.

У большинства тренеров действующие соглашения заканчиваются, как и у Семака, в июне, но в ближайшее время специалисты могут заключить новые — если у них есть такое желание.

Читайте такжеТимощук: По возможности общаемся с Ахметовым, созваниваемся на дни рождения

Напомним, что Тимощук, который в качестве игрока выступал за "Зенит", вернулся в российский клуб в качестве ассистента главного тренера в мае 2017-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ru

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...