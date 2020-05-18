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Яремчук зимой отклонил предложение одного из клубов АПЛ

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Это был не тот клуб, который бы заинтересовал Романа

Яремчук зимой отклонил предложение одного из клубов АПЛ
Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук в зимнее трансферное окно имел серьезное предложение от клуба Английской Премьер-лиге. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live".

"Я могу сказать, что у Романа Яремчука было предложение из АПЛ этой зимой. Но это был не тот клуб, в который он бы хотел переехать. Название этого клуба не буду раскрывать, ведь с переходом не сложилось.

И это даже хорошо, что на данный момент футболист сборной Украины имеет возможность выбирать, а не цепляться за первое попавшееся предложение. Но замечу, что предложение от клуба АПЛ было достаточно серьезным", – сказал журналист.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний форвард забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах.

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В статье: Роман Яремчук Игорь Цыганык Гент
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Источник:
Football Hub

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