Яремчук зимой отклонил предложение одного из клубов АПЛ

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук в зимнее трансферное окно имел серьезное предложение от клуба Английской Премьер-лиге. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live".

"Я могу сказать, что у Романа Яремчука было предложение из АПЛ этой зимой. Но это был не тот клуб, в который он бы хотел переехать. Название этого клуба не буду раскрывать, ведь с переходом не сложилось.

И это даже хорошо, что на данный момент футболист сборной Украины имеет возможность выбирать, а не цепляться за первое попавшееся предложение. Но замечу, что предложение от клуба АПЛ было достаточно серьезным", – сказал журналист.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний форвард забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 30 матчах.