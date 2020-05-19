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"По сути, только на поле выходишь без маски" - Борис Тащи рассказал о рестарте чемпионата Германии

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Германия завелась первой

"По сути, только на поле выходишь без маски" - Борис Тащи рассказал о рестарте чемпионата Германии
Новина українською

Украинский нападающий немецкого "Санкт-Паули" Борис Тащи рассказал об ограничениях, которые соблюдаются в чемпионате Германии.

"Чувства самые положительные, потому что мы за это время соскучились по футболу. Что касается ограничений, то их очень много: все находятся в масках в раздевалках, в подтрибунном помещении, при выходе на поле, на скамейке для запасных - по сути, только на поле ты без защитного аксессуара. Мы - первопроходцы, поэтому должны соблюдать правила. Это важно и правильно. Отмечу, что настроение приподнятое, ведь итог турниров будет справедливым.

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Игра без болельщиков - это что-то необычное, но ты себя ментально подготавливаешь к таким мерам. Каждый человек понимает, что несет ответственность не только за себя, а и за всю лигу. Глупые ошибки не нужны, стараемся соблюдать все рекомендации правительства", - рассказал Борис Тащи.

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В статье: Борис Тащи Санкт-Паули (Гамбург)
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Источник:
ТК Футбол

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