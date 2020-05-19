Украинский легионер Санкт-Паули объяснил, как изменился уровень футбола в Германии после карантина
Разница небольшая
26-летний нападающий Борис Тащи, украинский легионер "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги Германии, прокомментировал в #залишайсязФутболом возобновление чемпионата и физические кондиции игроков.
- Насколько упал уровень футбола после карантина?
- Следил за уровнем и во второй Бундеслиге, и в главной. Удивляет то, что за 7-8 недель удалось удержаться в форме. Да, у нас был очень интенсивный процесс, много работали над фитнесом все время. Видимо поэтому и уровень футбола не очень упал.
А все ждали спада, поскольку команды не имели возможностей для подготовки. Этот факт хорошего уровня очень удивляет не только меня, а многих людей. Но уровень футбола действительно добротный.
- Насколько тяжело играть 90 минут?
- Вообще нормально. Мы действительно много тренировались. Понимали, что чемпионат возобновится и в плане физических кондиций все было хорошо.
- Какие задачи "Санкт-Паули" в этом сезоне?
- Нам уже не удастся выйти в Бундеслигу. Поэтому главная задача - сохранить прописку во второй лиге и в следующем сезоне выполнить задачу выхода в главную.