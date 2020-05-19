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Украинец из Санкт-Паули: Есть ребята, для которых обязательные тесты на COVID-19 очень сложные

Наши за границей
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За неделю их делают по крайней мере 3 раза

Украинец из Санкт-Паули: Есть ребята, для которых обязательные тесты на COVID-19 очень сложные
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Легионер-украинец в клубе второй Бундеслиги "Санкт-Паули", форвард Борис Тащи, рассказал #залишайсязФутболом об особенностях карантинных матчей в Германии, которая первой из топ-чемпионатов возобновила соревнования.

- Во-первых ежедневно есть специальная программа, где ведем замеры температуры, самочувствия. Кроме того, при входе на базу температуру замеряет представитель клуба. Три раза в неделю сдаем тест на COVID-19. Перед игрой еще раз - чтобы понимать, что все, кто находится на поле, не заражены.

Происходит дезинфекция на стадионах, каждый раз после каждой тренировки. В общем очень много правил.

- Как привыкаете к запрету прикосновений при праздновании голов?

- Мы играли в воскресенье. До этого уже увидели, как ребята празднуют забитые голы. Уже как-то себя ментально настраивали. Да, был какой-то момент, когда уже по привычке хочешь обняться с ребятами ...Но тогда ловишь на мысли, что нельзя этого делать. К этому привыкаешь быстро, если понимаешь, насколько это важно.

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- А сам тест на коронавирус? Говорят, что это болезненная процедура.

- Да, неприятная процедура. Есть ребята, которые не очень хорошо ее переносят. Но это невероятно важно, поэтому все понимают, что это нужно делать.

- Может чемпионат Германии в каком-то случае остановиться?

- Концепт восстановления соревнований разрабатывался очень долго. Там есть понимание отклонений, случаев положительной пробы на COVID-19. Настроение хорошее, потому что сможем доиграть чемпионат и определить команды, которые смогут выйти в Бундеслигу, кто вылетит из второй Бундеслиги.

Стараемся настраиваться на позитив. Честно скажу: первые недели карантина, когда тренировались по видеочату ...Это было самое тяжелое время. Тем более я все время был в Германии, отрезанный от мира. Было трудно.

- В субботу - выездной поединок с "Дармштадтом". Какова процедура подготовки?

- Честно говоря, не знаю, но ехать точно будем не одним автобусом. Будем там в масках, будет 3 теста на коронавирус. Будем жить в полностью изолированном отеле, там будет находиться только команда и работники клуба.

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В статье: Борис Тащи Санкт-Паули (Гамбург) Чемпионат Германии Вторая Бундеслига тренировка коронавирус тестирование карантин
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Источник:
ТК Футбол

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