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Агент: Вопрос выкупа контракта Соболя Брюгге практически решен

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(2 голосов)

Остались нюансы юридического характера

Агент: Вопрос выкупа контракта Соболя Брюгге практически решен
Новина українською

Футбольный агент Сергей Серебренников пролил свет на будущее своего клиента Эдуарда Соболя. По словам менеджера, латераль в шаге от полноценного перехода из "Шахтера" в "Брюгге", где находится на правах аренды.

"Вопрос практически решен. Остались нюансы юридического характера. Думаю, в ближайшие дни все решится. Большая вероятность, что он останется игроком "Брюгге".

Эдуард Соболь двигается по пути Руслана Малиновского. Зимой интерес по нему был из Англии. Конечно, это клуб Премьер-лиги.

"Брюгге" стал чемпионом, а Эдуард внес в это большой вклад. Он себя очень хорошо зарекомендовал, у него отличная пресса. Болельщики его любят, в клубе им довольны.

Он доволен собой и тем, как прошел этот год. Хорошие игры, как против "Реала" в Лиге чемпионов, только подняли его оценку", – сказал Сергей Серебренников в комментарии для видеожурнала "Yellow".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк) Сергей Серебренников
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Источник:
ТК Футбол

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