Соболь подпишет с Брюгге 4-летний контракт

Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь, который выступает за брюжжан на правах аренды из донецкого "Шахтера", вскоре подпишет с бельгийским клубом контракт на постоянной основе.

Как сообщает Meta-ratings, сейчас клубы находятся в завершающей стадии переговоров по переходу игрока. По данным источника, вопрос выкупа Соболя должен быть закрыт до конца мая.

"Брюгге" уже получил согласие на полноценный контракт от самого Соболя, предложив украинскому защитнику контракт на четыре года.

Ранее сообщалось о том, что сумма отступных по контракту Соболя составляет 4 млн евро, однако "Брюгге" хочет договориться о снижении суммы до 3,5 млн евро.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии Соболь сыграл 26 матчей, в которых отдал 3 ассиста.