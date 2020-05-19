Влада Седан: По моей информации, в Манчестер Сити случаев заражения COVID-19 нет
Информация из первых уст
В начале недели клубы АПЛ провели медицинские тесты на коронавирус среди футболистов и работников.
Журналистка телеканалов "Футбол" и невеста Александра Зинченко Влада Седан рассказала, есть ли случаи коронавирусной инфекции в "Манчестер Сити".
"Я сегодня с нетерпением ждала результатов тестов на коронавирус. Для меня это объективная картина происходящего. 748 человек сдали тесты на COVID-19, среди них шесть позитивных результатов. По моей информации, в клубе "Манчестер Сити" ни одного инфицированного человека", - рассказала Влада.
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Источник:ТК Футбол
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