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Влада Седан: По моей информации, в Манчестер Сити случаев заражения COVID-19 нет

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Информация из первых уст

Влада Седан: По моей информации, в Манчестер Сити случаев заражения COVID-19 нет
Новина українською

В начале недели клубы АПЛ провели медицинские тесты на коронавирус среди футболистов и работников.

Журналистка телеканалов "Футбол" и невеста Александра Зинченко Влада Седан рассказала, есть ли случаи коронавирусной инфекции в "Манчестер Сити".

"Я сегодня с нетерпением ждала результатов тестов на коронавирус. Для меня это объективная картина происходящего. 748 человек сдали тесты на COVID-19, среди них шесть позитивных результатов. По моей информации, в клубе "Манчестер Сити" ни одного инфицированного человека", - рассказала Влада.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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