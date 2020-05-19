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Караваев: Соболя нужно ждать в топ-чемпионате

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Сравнение с Малиновским

Караваев: Соболя нужно ждать в топ-чемпионате
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев высказался о своем бывшем одноклубнике Эдуарде Соболе, который играет в "Брюгге" на правах аренды от "Шахтера".

"Я с ним играл еще в "Заре". Он всегда на хорошем стабильном уровне двигался вперед. У него не было спадов. В этом сезоне видно, что он сделал шаг вперед и начал еще больше прогрессировать.

Ждать ли его в топ-чемпионате? Конечно. Как Руслан Малиновский, из Бельгии – в топовые чемпионаты", — сказал Караваев.

Отметим, что "Брюгге" работает над выкупом контракта Соболя. Полноценный трансфер игрока должен быть оформлен в ближайшее время.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Караваев Брюгге Динамо (Киев) Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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