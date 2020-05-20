Наши за границей. Итоги сезона. Бельгия

Бельгийские команды уже вылетели из Еврокубков. А после трех переносов голосования поддержка 84-ех процентов делегатов Генеральной Ассамблеи все же закончила сезон 2019/20 и в лиге. "Брюгге" стал чемпионом, "Гент" остался вторым и сыграет в Квалификации Лиги Чемпионов. "Шарлеруа", "Стандард" и "Антверпен" - в Лиге Европы. Подведем и мы итоги выступлений украинцев за бельгийские клубы. Поговорим и об активном участии Эдуарда Соболя, Романа Безуса, Романа Яремчука и Игоря Пластуна в исторических сезонах своих команд, и о кошмарах Евгения Макаренко и Андрея Бацулы в своих.

"Брюгге"

"Брюгге" шел в темпе одного из лучших сезонов в истории всей лиги. Он побил рекорд регулярного чемпионата Бельгии по набранным очкам (70, лишь одно поражение) еще за тур до его окончания, в 29-ом. 15 очков отрыва от второго места - также рекорд. При этом, несмотря на постоянные разговоры о яркости атаки, именно оборона команды наиболее поразила. Она пропустила в лиге лишь 14 мячей. В 2020-ом году, когда в 13-ти матчах во всех турнирах не удалось добыть ни одной победы с разницей более одного мяча, оборона помогла выйти на максимальный 15-очковый гандикап в лиге и в финал Кубка.

В лиге чемпион позволил ударить по своим воротам 275 раз, на 27 меньше, чем ближайший преследователь. Коснуться мяча в своей штрафной - 386 раз (на 53 меньше). Лавры большей частью достались пришедшему из "Ливерпуля" вратарю Симону Миньоле. Но статистика отмечает и защитников. В том числе и Соболя. Украинец начал тяжеловато, но в итоге вышел в стартовом составе в 26-ти матчах из 34-ех командных на внутренней арене. Журналисты и болельщики не восхищались, но доброжелательно отмечали его смелость в атаке, солидность, сбалансированность, четыре ассиста. Хороший сезон.

В первых 20-ти турах лиги разница мячей "Брюгге" была 46:8. 2019-й год в Бельгии он закончил 14-ю победами в 17-ти матчах. Уже в ноябре пресса объявляла команду несомненным чемпионом. А в группе Лиги Чемпионов с "Реалом", "Пари Сен-Жермен" и "Галатасараем" были провалены лишь полчаса. Наставник ПСЖ Томас Тухель хвалил: "Никто во Франции не смеет так играть против нас". То есть высоко прессинговать и быстро атаковать. А Зинедин Зидан после отскока к 2:2 его "Реала" в Мадриде почти дошел до истерики. 0:5 от "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы остался лишь небольшой ложкой дегтя.



Соболю пришлось сидеть в запасе четыре раза подряд в начале осени и слышать критику в свой адрес за пассивность в атаке, банальные неточные подачи с места, зевки в обороне. В Квалификации ЛЧ против киевского "Динамо" он тормозил команду. Два заброса игроков ЛАСКа за его спину чудом не завершились голами. Зато вскоре состоялись пасы на фланге в обеих голевых атаках против "Андерлехта" (2:1), динамичный проход в начале голевой атаки против "Гента" (4:0). А на "Сантьяго Бернабеу" он отлично закрыл свой фланг против многочисленных забросов. Еще и был среди лидеров на поле по касаниям и отборам мяча.

Переход на схему 3-5-2 Эдуард также поначалу воспринял тяжело. Дома против ПСЖ лучший в команде по передачам, "кроссам" и касаниям мяча в штрафной соперника пропустил два голевых заброса за спину. 0:5 - антирекорд Еврокубковой истории клуба. В лиге против "Антверпена" (1:2) мяч от него срезался в Миньоле и в ворота. Не играл в Париже и Стамбуле. Проиграл голевые дуэли мадридцам Касемиро и Одриосоле. Зато заработал пенальти против "Кортрейка" (3:0), ассисты навесом в Генте (1:1) и против "Зульте-Варегема". А тот же "Реал" был остановлен на антирекорде сезона по ударам по воротам за тайм (3).

В 2020-ом году все отмечали проблемы лидера. 0:0 со "Стандардом" вызвал унизительные эпитеты. Главный тренер Филипп Клемент призывал игроков посмотреть в зеркало. Четырежды выручили лишь голы после 80-ой минуты. Но ведь выручили. А Соболь? С ним на поле за почти 900 минут команда пропустила шесть мячей. Без него за менее трехсот - те же шесть (все - от "Юнайтед"). Он неплохо пробивал, в том числе и прямым штрафным в перекладину. Отдал предголевой навес во втором полуфинале Кубка. А грубо ошибся лишь однажды. Его попытка дриблинга и ужасный пас принесли "Генку" гол. Но и тогда "Брюгге" победил.

"Гент"

Оборона "Гента" осталась лишь шестой в лиге. Начала сезон и вовсе слабо. Потому до декабря "буйволы" побеждали в гостях лишь трижды во всех турнирах. Зато их интенсивная техничная игра в атаке нравилась прессе и болельщикам даже больше, чем атака лидера лиги, они остались первыми по забитым. В Лиге Европы состоялись лишь два поражения в 14-ти матчах, впервые в истории - первое место в групповом турнире Еврокубка. Явный прогресс после развала в сезоне 2018/19 с экстренными заседаниями, налетами президента клуба в раздевалку и его яростными открытыми письмами. И с кадровой революцией летом.

Отметим разгром "Вииторула" в Квалификации (6:3) Лиги Европы. Тяжелейшую победу над "Риекой" по сумме двух матчей (3:2). Спасение дома против "Вольфсбурга" (2:2), которое главный тренер Йесс Торуп назвал важнейшим в его карьере. 3:1 в Германии после ужасного первого тайма и идеально "засушенный" матч в Сент-Этьене. Серию из 11-ти матчей без поражений и 11 побед дома во всех турнирах. Последнее - рекорд клуба. Пять голов после 83-ей минуты в четырех матчах. Сложную и важную гостевую победу над сильным "Стандардом" (1:0). И 16 очков из 18-ти возможных в первых турах 2020-го года.

Пластун поначалу медлил, вызывал комментарии прессы "соляной столп" и "отправлен финтом в лес". Но постоянно добавлял и в итоге пропустил лишь два матча во всех турнирах. Из-за травмы. Безус вышел из запаса к ноябрю и стал четвертым бомбардиром команды в лиге. А Яремчук, несмотря на травму с начала 2020-го года, остался вторым с десятью голами. И первым в Лиге Европы - семь. Работа с психологом, тренировки ударов, рождение ребенка и призывы тренера верить в себя и бить без особых раздумий превратили "мазилу" в бомбардира. С сезонным рекордом карьеры уже к сентябрю.

Пластун забил, пожалуй, важнейший гол "Гента" - в Риеке. Спас от голов "Сент-Этьена" (3:2) и "Брюгге" (1:1) дома на линии ворот. Забил "Андерлехту" (3:3), возглавил мощную оборону в Сент-Этьене, бросил в прорыв Оджиджу-Офойе в январе ("Генк", 4:1). Заблокировал три удара "Ромы" в 1/16 финала ЛЕ в Риме (Эдин Джеко тогда остался без ударов по воротам "Гента"). Да, автор гола "Александрии" легко прошел его. Он подарил гол "Брюгге" (0:4). Пропускал голевой пас под ногой, привозил пенальти. Вингер "Ромы" Клюйверт прокрался мимо него и забил. Но в целом Игорь был умным лидером обороны успешной команды.

После августовского дубля в ворота "Эйпена" Безус сник, казался слишком заторможенным для быстрого "Гента". Но затем... Забивал издали. Перехватил, обошел игроков "Кортрейка" и забил. Отдал два отличных ассиста дома против "Александрии". В январе-феврале добивал после удара Пластуна в защитника, вновь классно забил издали, отдавал предголевые пасы. Регулярно спокойно и умно выводил других на вратаря. Не раз вызывал овацию болельщиков. Sporza отмечал его непредсказуемость, интенсивность, вертикальный футбол. Его семь голов в лиге - больше, чем у всех других полузащитников "Гента" вместе взятых.

Особо отметим его игру против "Ромы". В обоих матчах "Гент" полностью переиграл соперника по ударам по воротам (14:9 и 23:10), играл явно лучше. Что признали и итальянские СМИ. А Торуп говорил о "цинизме" и опыте соперника, гордясь подопечными. Безус, игравший на позиции "десятки", появлялся и на флангах, в целом нанес семь ударов по воротам. Заработал ассист дома идеальным забросом с правого фланга. В гостях стал вторым по отборам мяча. Если бы удары шли не по центру либо чуть мимо, и не замены Романа в середине второго тайма (традиция всего сезона) - итог дуэли мог бы быть другим.

От Яремчука мы видели что угодно. Два гола и два ассиста в матче против "Вииторула", прорыв по флангу и ассист против "Риеки" дома (2:1). В групповом турнире - похожий момент, только с рикошетом от защитника, в матче против "Сент-Этьена". Дубль дома против "Вольфсбурга" (2:2), в том числе и "пушка" издали, и замыкание "стандарта" на 94-ой минуте. Гол ударом слета в Вольфсбурге (3:1). Тогда Торуп говорил, что был уверен в голе еще в момент удара, настолько его форвард силен. Даже когда не в игре. С августа до ноября Роман выглядел грозным, неудержимым. Хотя и тогда много не реализовывал.

В лиге отметим замыкание прострела и предголевой пас пяткой на фланге против "Мехелена" (3:0). "Очень простой" ход против "Зульте-Варегема" - перехватил, прошел всех, забил. Два гола в двух матчах в ворота "Антверпена" - одного из главных конкурентов. И активность в матче против лидера лиги "Брюгге" (1:1). Тогда он отдал предголевой пас назад с линии штрафной и трижды пытался забить оттуда же. В целом же первая половина сезона форварда была одной из лучших в истории для украинских легионеров в Европе. Жаль, что в последнем ее матче он травмировался и в 2020-ом году на поле уже не выходил.

Другие

Провал проекта с играющим тренером Венсаном Компани и смена тренера, крайне низкое восьмое место (антирекорд последних 80-ти лет), серьезные финансовые проблемы, грызня в руководстве клуба - этот сезон "Андерлехта" вполне можно назвать худшим в его истории. Потому, как бы это ни плохо звучало, травма Макаренко, а затем недоверие наставников пошли ему на пользу - освободили от причастности к этому позору. А после всего четырех появлений в заявке, сообщений о переводе даже в нападение из-за эпидемии травм наконец-то наступило и официальное освобождение - аренда в "Кортрейк".

В команде, из которой и переехал в столицу, Макаренко почти сразу же вернулся в стартовый состав. Он говорил о быстрой адаптации в отлично знакомом клубе. Довольно быстро заработал ассист, подхватив мяч на фланге при розыгрыше штрафного, развернувшись и четко навесив. СМИ оценивали его трансфер как весьма положительный. И, несмотря на всего одно очко в трех последних матчах лиги и вылет из Кубка в полуфинале (18 минут на счету Евгения), "Кортрейк" чувствовал себя неплохо и собирался побороться за выход в Еврокубки в сложной бельгийской системе Плей-офф II. Коронавирус помешал.

Бацулу также пробовали в атаке. Точнее - на позиции левого вингера. Именно ее главный тренер в итоге посчитал наилучшей по сравнению с позициями левого опорника и левого защитника, на которых Андрей с начала сезона также играл. Вот только поздняя определенность с позицией не принесла определенности с игровыми минутами. Менее пятисот и лишь шесть "стартов" в лиге и Кубке. Не факт, что сила желания Бацулы забыть сезон 2019/20 уступает силе того же желания Макаренко.