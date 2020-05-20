Зинченко: Сначала я не узнал Сане – подумал, что это наш водитель автобуса. У него +7 килограммов

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал в рамках эфира программы "Залишайся з футболом" выход "горожан" из карантина и в своем стиле упомянул о встрече с Лероем Сане – немец набрал несколько лишних килограмм.

"Я с нетерпением жду возобновления АПЛ – без футбола тяжело. Тем не менее, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт английского первенства. Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все отрицательные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, то мы в воскресенье приступим к групповым тренировкам".