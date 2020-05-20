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Зинченко: Сначала я не узнал Сане – подумал, что это наш водитель автобуса. У него +7 килограммов

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Александр не потерял в юморе во время карантина

Зинченко: Сначала я не узнал Сане – подумал, что это наш водитель автобуса. У него +7 килограммов
Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал в рамках эфира программы "Залишайся з футболом" выход "горожан" из карантина и в своем стиле упомянул о встрече с Лероем Сане – немец набрал несколько лишних килограмм.

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"Я с нетерпением жду возобновления АПЛ – без футбола тяжело. Тем не менее, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт английского первенства. Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все отрицательные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, то мы в воскресенье приступим к групповым тренировкам".

"Заметил Лероя Сане, когда уезжал. Сначала я его не узнал, подумал, что это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "притравил" за Баварию, но он ушел от разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс семь килограммов".

Зинченко: Сначала я не узнал Сане – подумал, что это наш водитель автобуса. У него +7 килограммов - изображение 1

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Лерой Сане коронавирус
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Источник:
footballua.tv

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