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Украинский легионер отреагировал на приобретение его бельгийского клуба владельцем Ман Сити

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Звонил Зинченко

Украинский легионер отреагировал на приобретение его бельгийского клуба владельцем Ман Сити
Новина українською

Компания шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна City Football Group, которая владеет в частности английским Манчестер Сити, приобрела бельгийский Ломмель, который сейчас выступает во втором дивизионе.

В этой команде выступает 24-летний воспитанник Шахтера, экс-игрок юношеских и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе.

Он отреагировал на появление серьезного инвестора в своем клубе.

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Обрадовался этой новости. Перед клубом будет стоять задача - выход в высшую лигу. Максимальные цели перед командой - это очень хорошо.

Как только появилась новость об интересе City Football Group, я сразу позвонил Александру Зинченко, но он не обладал никакой информацией

Через несколько дней мы с ним переписывались и он рассказал, что сделка по покупке Ломмеля состоялась. Хочу сыграть с Зинченко на одном поле.

"Ломмель" Беки Вачиберадзе по итогам чемпионата занял 6 место. Воспитанник "Шахтера" сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Бека Вачиберадзе Ломмель (Бельгия)
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Источник:
ТК Футбол

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