Украинский легионер отреагировал на приобретение его бельгийского клуба владельцем Ман Сити
Звонил Зинченко
Компания шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна City Football Group, которая владеет в частности английским Манчестер Сити, приобрела бельгийский Ломмель, который сейчас выступает во втором дивизионе.
В этой команде выступает 24-летний воспитанник Шахтера, экс-игрок юношеских и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе.
Он отреагировал на появление серьезного инвестора в своем клубе.
Обрадовался этой новости. Перед клубом будет стоять задача - выход в высшую лигу. Максимальные цели перед командой - это очень хорошо.
Как только появилась новость об интересе City Football Group, я сразу позвонил Александру Зинченко, но он не обладал никакой информацией
Через несколько дней мы с ним переписывались и он рассказал, что сделка по покупке Ломмеля состоялась. Хочу сыграть с Зинченко на одном поле.
"Ломмель" Беки Вачиберадзе по итогам чемпионата занял 6 место. Воспитанник "Шахтера" сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил один мяч.