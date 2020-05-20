Украинский легионер отреагировал на приобретение его бельгийского клуба владельцем Ман Сити

Компания шейха Мансура ибн Зайд аль-Нахайяна City Football Group, которая владеет в частности английским Манчестер Сити, приобрела бельгийский Ломмель, который сейчас выступает во втором дивизионе.

В этой команде выступает 24-летний воспитанник Шахтера, экс-игрок юношеских и молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе.

Он отреагировал на появление серьезного инвестора в своем клубе.

Обрадовался этой новости. Перед клубом будет стоять задача - выход в высшую лигу. Максимальные цели перед командой - это очень хорошо.

Как только появилась новость об интересе City Football Group, я сразу позвонил Александру Зинченко, но он не обладал никакой информацией

Через несколько дней мы с ним переписывались и он рассказал, что сделка по покупке Ломмеля состоялась. Хочу сыграть с Зинченко на одном поле.