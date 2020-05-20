Дулуб: Милевский – это алмаз, его можно огранить, а можно стекло резать

Экс-тренер "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб прокомментировал игру прошлого тура чемпионата Беларуси "Энергетик-БГУ" – "Динамо" Брест (2:1).

– Думаю, это фактор Милевского. При этой игре, если бы Артем находился с первых минут. Понятно, все держат в уме БАТЭ плюс финал Кубка. Совсем другие атаки были бы у Бреста. Потому что, даже находясь не в самых лучших физических кондициях сейчас, Милевский одной передачей может вскрыть все построения.

– У команды действительно такая зависимость от Милевского?

– Здесь вопрос к тренерскому штабу. Если на контрасте возьмем Альшевского, он дает ротацию, он дает отдых игрокам. По Милевскому видно, что он немножко "поднаелся" в таком графике. Может быть, нужно через ротацию вводить в состав Кривца. Этот в прошлом игрок национальной сборной. Повторюсь, вопрос к тренерскому штабу. Как использовать Милевского. Милевский – это алмаз, его можно огранить, и он будет работать, а можно стекло резать. Кто на что горазд.