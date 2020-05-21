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Лунин в составе Реал Овьедо вернулся к тренировкам

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Работают группами

Лунин в составе Реал Овьедо вернулся к тренировкам
Новина українською

Со вторника, 19 мая, испанская команда вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина, "Реал" Овьедо, возобновила тренировки после двухмесячной паузы из-за мировой пандемии коронавируса.

На базе Эль-Рекехон футболисты работают группами по 10 человек.

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При этом, сообщает официальный сайт клуба, используют большое количество мячей.

Возобновление матчей в испанских Сегунде и Примере ожидают в начале июня.

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В статье: Чемпионат Испании Сегунда Реал (Овьедо) Андрей Лунин тренировка карантин
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