Лунин в составе Реал Овьедо вернулся к тренировкам
Работают группами
Со вторника, 19 мая, испанская команда вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина, "Реал" Овьедо, возобновила тренировки после двухмесячной паузы из-за мировой пандемии коронавируса.
На базе Эль-Рекехон футболисты работают группами по 10 человек.
При этом, сообщает официальный сайт клуба, используют большое количество мячей.
Возобновление матчей в испанских Сегунде и Примере ожидают в начале июня.
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