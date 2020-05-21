Украинский форвард второй Бундеслиги: Сборная? Когда играл в Штутгарте - не звали
Но очень хотел бы
Нападающий немецкого "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги, 26-летний украинец Борис Тащи признался, что хотел бы когда-нибудь получить приглашение в национальную команду.
Я об этом не думаю. Но если такая возможность будет, то конечно, с большим удовольствием! Но в этой ситуации, мне кажется, это очень трудно.
Меня не вызывали в сборную, когда я играл в "Штутгарте". Поэтому ...не думаю, что если сейчас начну феерить, то меня вызовут ... Хотя, конечно, возможно. Мысли такие есть.
Борис Тащи является воспитанником одесского "Черноморца", в котором выступал до 2013 года. Потом был в "Говерле", русском "Динамо" Москва, чешской "Збройовке" и немецких "Штутгарте" и "Дуйсбурге". В "Санкт-Паули" форвард с 2019 года.
Новости по теме
- 00:13 Украинские "По сути, только на поле выходишь без маски" - Борис Тащи рассказал о рестарте чемпионата Германии
- 23:22 Украинские Борис Тащи: Надеемся, что сезон в Германии возобновится 9 или, максимум, 16 мая
- 14:30 Украинские Украинец из Санкт-Паули: Есть ребята, для которых обязательные тесты на COVID-19 очень сложные