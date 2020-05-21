Украинский форвард второй Бундеслиги: Сборная? Когда играл в Штутгарте - не звали

Нападающий немецкого "Санкт-Паули" из второй Бундеслиги, 26-летний украинец Борис Тащи признался, что хотел бы когда-нибудь получить приглашение в национальную команду.

Я об этом не думаю. Но если такая возможность будет, то конечно, с большим удовольствием! Но в этой ситуации, мне кажется, это очень трудно.

Меня не вызывали в сборную, когда я играл в "Штутгарте". Поэтому ...не думаю, что если сейчас начну феерить, то меня вызовут ... Хотя, конечно, возможно. Мысли такие есть.

Борис Тащи является воспитанником одесского "Черноморца", в котором выступал до 2013 года. Потом был в "Говерле", русском "Динамо" Москва, чешской "Збройовке" и немецких "Штутгарте" и "Дуйсбурге". В "Санкт-Паули" форвард с 2019 года.