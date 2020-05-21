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Овьедо и Мадрид договорились об аренде Андрея Лунина

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До середины июля

Овьедо и Мадрид договорились об аренде Андрея Лунина
Новина українською

"Реал" Овьедо, который арендует 21-летнего украинского голкипера Андрея Лунина и "Реал" Мадрид, которому принадлежит его контракт, согласовали продление срока выступлений вратаря в астурийском клубе до конца сезона 2019/20.

Срок арендного соглашения между обоими клубами по украинскому вратарю был рассчитан до 30 июня.

Но из-за двухмесячного карантина - вынужденного перерыва в первенстве Сегунды - чемпионат до конечного срока аренды не завершился. Поэтому клубы, сообщает La Voz de Asturias, пришли к отдельному согласию относительно Андрея Лунина.

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Андрей находится в Овьедо с января. До этого времени вратарь национальной сборной Украины провел в составе испанской команды 9 матчей и пропустил 10 голов.

Восстановление чемпионата Испании ожидают в начале июня, а закончится он до середины июля.

Напомним, что по окончании срока аренды, по слухам, Андрей Лунин должен вернуться к "Реал" Мадрид и занять место резервного вратаря команды.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сегунда Реал (Овьедо) аренда Андрей Лунин карантин
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