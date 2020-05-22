Несмотря на тренировки для Ивана Петряка венгерский карантин продолжается до сих пор

Украинский левый вингер "Фехервара" (МОЛ Види) Иван Петряк в #залишайсязФутболом на канале Футбол рассказал о задачах своей команды после возобновления чемпионата и розыгрыша Кубка.

Первое впечатление - карантин продолжается: раздевалки закрыты, душевыми пользоваться нельзя, питания нет, осторожность, маски - двузначное впечатление. Однако, я уже привык ко всему за эти два месяца - домашний парень, можно сказать.

Соскучились по футболу, но сейчас будет очень трудно вернуться. Хочется видеть болельщиков на стадионе, но в этом сезоне скорее всего этого не произойдет. Надеюсь, что в следующей кампании наши фанаты смогут попасть на стадион.

Мне нравится в Венгрии - здесь интересный чемпионат. В прошлом сезоне не сложилась концовка, но сейчас перед командой стоит задача выиграть Кубок и чемпионат. Удастся или нет - посмотрим. В любом случае, отдадим все силы.