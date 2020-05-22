Качараба: В чемпионате Чехии непонятная ситуация

Украинский защитник "Слована" Тарас Качараба в комментарии ТК "Футбол" рассказал, что чемпионат Чехии, который возобновляется 23 мая, может быть досрочно завершен, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

"Пока в чемпионате Чехии непонятная ситуация. Перед стартом первенства команды начали сдавать тесты на коронавирус. Например, в "Славии" и "Младе Болеслав" обнаружили по одному футболисту с позитивным результатом. Поэтому не понятна дальнейшая ситуация: чемпионат может быть продолжен, сыграют пять матчей, и если все будет плохо, то он может досрочно закончиться - таблица будет зафиксирована в момент остановки.

Футболист, у которого обнаружили COVID-19, идет на двухнедельный карантин, а команда продолжает тренировки", - добавил Качараба.