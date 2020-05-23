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АЕК предложит украинскому легионеру контракт по схеме 1+1

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Но с урезанием зарплаты из-за травм Чигринского

АЕК предложит украинскому легионеру контракт по схеме 1+1
Новина українською

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский обсуждает новый контракт с клубом, сообщает SDNA.

Договор Чигринского с клубом автоматически продлится, когда он сыграет больше 25 матчей в этом сезоне. Сейчас на его счету 17 встреч. Соглашение 33-летнего Чигринского с АЕК рассчитано до 30 июня.

Команда из Афин хочет предложить Чигринскому контракт по схеме 1+1. АЕК также рассматривает возможность урезать зарплату защитнику из-за травм.

Сообщается, что годовой оклад футболиста составляет 400-450 тысяч евро.

Главный тренер команды Массимо Каррера рассчитывает на украинца. Роль в переговорах также сыграет то, что Чигринский один из лидеров раздевалки. "Знаю, что получил уважение со стороны клуба, я тоже уважаю АЕК. Но никогда не знаешь, как все случится. Я счастлив в АЕК", – прокомментировал переговоры сам Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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