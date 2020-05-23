Вернидуб: Это супер, когда футболисты выходят на поле с желанием

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал разгромную победу над над "Белшиной" (4:0) в чемпионате Беларуси.

- Хорошая игра. Скажу честно, я переживал за этот матч – "Белшина" находится не на своем месте в турнирной таблице. Не побоюсь этих слов. Команда молодая, азартная, хорошо играет – мне нравится. Есть достаточно много футболистов, которых можно выделить. Единственное, им не везёт. Я много игр пересмотрел, им просто не везёт. С тем же "Динамо-Брест" они 0:3 проиграли, но не по игре.

Я рад за своих ребят, что они услышали меня, серьёзно настроились на игру. Было в первом тайме минут пять, где немного остановились, но потом собрались и довели тайм до логического завершения. В раздевалке поговорили с ребятами. Второй тайм – совсем другая игра: скорость включили, то, что нам необходимо и то, что мы умеем. И, конечно, те замены, что мы сделали. Я очень рад, что ребята, которые вышли на замену, забили. Это супер, когда футболисты выходят на поле с желанием и еще и забивают мячи.

Всё хорошо, идём дальше. Нас ждёт 30-го очень серьезная игра. На выезде с "Динамо-Минск", с грандом. Поэтому дадим сейчас ребятам пару деньков отдохнуть и непосредственно с понедельника начнем подготовку к "Динамо", – сказал Вернидуб.