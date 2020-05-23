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Ференцварош укрепил лидерство в таблице. Зубков и Харатин вышли со старта

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Ференцварош укрепил лидерство в таблице. Зубков и Харатин вышли со старта
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Венгрии восстановился после карантинной паузы и первым матчем стал перенесенный поединок первого тура между "Ференцварошом" и "Дебреценом". Команда Сергея Реброва работала над тем, чтобы укрепить свое лидерство в турнирной таблице – и удачно. Перед этим поединком "Фради" опережал ближайшего преследователя на три очка, а нынче – уже на шесть. И в запасе еще один матч.

Со старта вышли двое украинцев – Игорь Харатин и Александр Зубков. Оба отличились предупреждениями, последний ушел с поля на 60-й минуте в результате замены. Но в голевых атаках участия не принимали. Забивал за "Фради" только один игрок – Давид Сигер. Сначала он удачно сыграл на добивании после того, как мяч отскочил в поле от перекладины, куда его ударом головой отправил Боли. А затем отличился классным дальним ударом.

Так ситуация перевернулась с ног на голову, ведь "Ференцварош" проигрывал по ходу игры. На 13-й минуте "Дебрецен" вышел вперед благодаря супер-удару Адама Бёди. Перед тем гости "протаранили" соперников в центре поля.

Во втором тайме голов не забивали, поэтому Сергей Ребров отпраздновал очередную победу. Тяжелую, не слишком уверенную, но победу. Три очка помогли "Фради" укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Чемпионат Венгрии. Перенесенный матч первого тура
Будапешт. Groupama Aréna

"Ференцварош" - "Дебрецен" 2:1
Голы: Давид Сигер 22, Давид Сигер 42 - Адам Бёди 13

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В статье: Сергей Ребров Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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