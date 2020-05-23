Кубок Венгрии. Полуфинал. Ничья в украинизированном дерби

Кроме матча чемпионата Венгрии, футбол на территории нашего западного соседа возобновился полуфинальными поединками Кубка. Команда Ивана Петряка "Фехервар" гостила у третьей команды чемпионата "Мезёкёвешд" и добилась ничьей. Хотя и претендовала на большее, ведь с 12-й минуты вела в счете. Это Паткай виртуозно "подрезал" мяч ударом головой после фланговой подачи со стандарта.

Преимущество "Фехервар" сохранял вплоть до 80-й минуты, когда Роберт Пиллар сориентировался при подаче углового и наказал голкипера за небрежный выход из ворот.

1:1 – удобный результат для "Фехервара" перед матчем на своем поле. Надо отметить, что в составе обеих команд участие в поединке принимали украинцы: Иван Петряк 77-мь минут отыграл за "Фехервар", а Андрей Нестеров – целый матч за "Мезёкёвешд". Также на 81-й минуте на поле появился экс-игрок "Закарпатья", черкасского "Днепра" и охтырского "Нефтяника" Шандор Вайда. Михаил Месхи и Даниил Рябенко остались в резерве.

Кубок Венгрии. Полуфинал. Первый матч

"Мезёкёвешд" - "Фехервар" 1:1

Голы: Рорберт Пиллар 81 - Мате Паткай 12

В другом полуфинале встречаются МТК Будапешт и "Гонвед".