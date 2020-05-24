Ребров: Тщательно разобрали соперника

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о домашней победе над "Дебреценом" в чемпионате Венгрии.

- Заслуженно заработали три очка. Матч не был легким, но так у нас в каждой встрече в чемпионате. Тщательно разобрали соперника. Пришлось на второй тайм немного поменять тактику.

Учитывая, что футболисты не играли два месяца, они выступили великолепно, – цитирует Реброва официальный сайт "Ференцвароша".