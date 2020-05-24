  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси
В тренде

Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси

Наши за границей
(1 голосов)

"Динамо" пропустило гол, после того как Артем покинул поле

Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси
Новина українською

В финале Кубка Беларуси "БАТЭ" минимально обыграло "Динамо" Брест 1:0.

Украинский форвард динамовцев получил в этом матче травму.

Артем Милевский на 106-й минуте экстра-тайма не смог продолжить поединок и прихрамывая покинул поле.

Вместо 35-летнего нападающего на поле вышел Сергей Кривец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский БАТЭ (Борисов) Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...