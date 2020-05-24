Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси
"Динамо" пропустило гол, после того как Артем покинул поле
В финале Кубка Беларуси "БАТЭ" минимально обыграло "Динамо" Брест 1:0.
Украинский форвард динамовцев получил в этом матче травму.
Артем Милевский на 106-й минуте экстра-тайма не смог продолжить поединок и прихрамывая покинул поле.
Вместо 35-летнего нападающего на поле вышел Сергей Кривец.
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