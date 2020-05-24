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Артем Милевский о травме и поражении от БАТЭ в финале Кубка Беларуси

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Украинец подвел итоги поражения в финале Кубка

Артем Милевский о травме и поражении от БАТЭ в финале Кубка Беларуси
Новина українською

Украинский форвард брестского "Динамо" Артем Милевский поделился мыслями после поражения в финале Кубка Беларуси от БАТЭ.

– Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко. Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы.

Не считаю, что это правильно — играть чемпионат и кубок в режиме "через два дня на третий", "через три дня на четвертый". Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят.

– Что произошло в эпизоде вашей травмы?

– Копитович наступил на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре, – рассказал Артем Милевский.

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В статье: Артем Милевский БАТЭ (Борисов) Динамо (Брест) Кубок Беларуси
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Источник:
"Прессбол"
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