Бывший глава академии Днепра: Можно сказать, что Коноплянка был на повестке дня Барселоны

Бывший директор академии "Днепра" (работал в клубе в2011-2015 годах) Жорди Гратакос высказался относительно испанской части карьеры Евгения Коноплянки.

"Первый сезон у Жени в Европе получился очень хорошим. Вспомните его выступления против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов и против "Реала" в чемпионате Испании, когда он один в один оставлял позади себя Данило.

Коноплянка тоже забивал за "Севилью" и в двух Суперкубках УЕФА. Честно сказать, не считаю, что он провалился. После его дебюта в Европе многие клубы были удивлены игрой украинца.

У Жени были свои преимущества – игра один в один и на ограниченном пространстве, к тому же он не боялся брать на себя инициативу, не боялся быть героем эпизодов. Но правда в том, что "Севилья" — это не самый легкий клуб, где игрок может показать себя. Не забывайте и про трудности в адаптации: языковой барьер тоже наложил свой отпечаток на то, что Коноплянка не смог продолжить свой прогресс в дальнейшем.

Меня не покидает ощущение, что если бы Женя продолжил играть в Испании, то сделал бы значительный скачок в своем развитии. В конце концов, это игрок, который обладает отличным набором футбольных качеств.

Однажды даже предложил "Барселоне" обратить внимание на Коноплянку. Можно сказать, что тогда он был на повестке дня клуба из столицы Каталонии", - сказал Гратакос.