Лунин: Сделаю все зависящее, чтобы вернуться в Реал

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который играет в аренде в "Овьедо", поделился планами на будущее.

- Как "Реал" оценивает ваше выступление в "Овьедо"?

– Пока что рано судить. Мы будем бороться до последнего матча. Должны закончить то, что начали. Я же должен показывать свой уровень на поле и достичь результата с "Овьедо".

– Хотели бы остаться в "Овьедо" и на следующий сезон?

– Многое будет зависеть от "Реала". Надеюсь, мы хорошо закончим сезон и не вылетим.

– Видите ли себя в следующем сезоне в "Реале"?

– Я каждый день к этому готовлюсь. Сделаю все, что от меня зависит.