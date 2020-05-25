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Лунин: Сделаю все зависящее, чтобы вернуться в Реал

Наши за границей
(1 голосов)

Кипер продолжает работать с Овьедо

Лунин: Сделаю все зависящее, чтобы вернуться в Реал
Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который играет в аренде в "Овьедо", поделился планами на будущее.

- Как "Реал" оценивает ваше выступление в "Овьедо"?

– Пока что рано судить. Мы будем бороться до последнего матча. Должны закончить то, что начали. Я же должен показывать свой уровень на поле и достичь результата с "Овьедо".

– Хотели бы остаться в "Овьедо" и на следующий сезон?

– Многое будет зависеть от "Реала". Надеюсь, мы хорошо закончим сезон и не вылетим.

– Видите ли себя в следующем сезоне в "Реале"?

– Я каждый день к этому готовлюсь. Сделаю все, что от меня зависит.

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В статье: Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.05.2020 в 22:35
Вроде был такой клуб- Реал-Фарма типа из Одессы))(
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