Лунин: Сделаю все зависящее, чтобы вернуться в Реал
Кипер продолжает работать с Овьедо
Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который играет в аренде в "Овьедо", поделился планами на будущее.
- Как "Реал" оценивает ваше выступление в "Овьедо"?
– Пока что рано судить. Мы будем бороться до последнего матча. Должны закончить то, что начали. Я же должен показывать свой уровень на поле и достичь результата с "Овьедо".
– Хотели бы остаться в "Овьедо" и на следующий сезон?
– Многое будет зависеть от "Реала". Надеюсь, мы хорошо закончим сезон и не вылетим.
– Видите ли себя в следующем сезоне в "Реале"?
– Я каждый день к этому готовлюсь. Сделаю все, что от меня зависит.
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Источник:Официальный сайт Овьедо
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25.05.2020 в 22:35
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