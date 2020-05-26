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Зинченко возобновил тренировки, а Малиновский играл в контрольном матче

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Украинцы в Англии и Италии

Зинченко возобновил тренировки, а Малиновский играл в контрольном матче
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Итальянская "Аталанта", в рядах которой выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, начала вторую неделю тренировок перед возобновлением сезона в Серии А.

Финальной точкой 6-дневной работы на прошлой неделе стал контрольный матч, который наставник "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини организовал для своих подопечных на базе команды - Центра Бортолотти. В воскресенье у футболистов был выходной, а со вчерашнего дня тренировки были возобновлены.

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Английский "Манчестер Сити", в составе которого выступает хавбек сборной Украины Александр Зинченко официально сообщил, что первая команда возобновила тренировки. Пока футболисты занимаются отдельными группами согласно медицинскому протоколу АПЛ.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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