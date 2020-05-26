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Лунин рассказал, почему вратарям тяжелее поддерживать форму на карантине

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Лунин рассказал, почему вратарям тяжелее поддерживать форму на карантине
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Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о возобновлении тренировок после выхода из карантина.

— Как вы пережили самоизоляцию?

— Сейчас кажется, что время прошло быстро, но на самом деле, два месяца без футбола… Я много работал дома, поэтому чувствую себя отлично.

— 8 июня хорошая дата для возобновления сезона?

— Я думаю, что лучше начинать 12-го числа.

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— С какими сложностями столкнулись именно вы после столь длительного перерыва?

— Для любого футболиста это сложно. Мы потеряли ритм. Вратарская работа немного отличается от работы обычных футболистов. Полевые игроки могут заниматься дома, а голкиперу необходимы падения, реакция, тренировка ловкости…

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В статье: Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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