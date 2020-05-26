Соболь: Переговоры между Брюгге и Шахтером находятся на завершающем этапе
Бельгийский клуб намерен выкупить контракт украинца
Защитник "Брюгге" и Эдуард Соболь рассказал о завершении сезона в Бельгии и переговорах между брюжжанами и "Шахтером".
– Эдуард, поздравляем с выигрышем чемпионата!
– Спасибо. Я был очень рад помочь своей команде в прошлом сезоне. Я участвовал во многих матчах "Брюгге" и счастлив, что стал частью этой великой победы. Думаю, "Брюгге" заслуженно стал лучшим в Бельгии.
– Теперь – в отпуск?
– Еще нужно дождаться решения, на когда будет назначен старт следующего чемпионата. Тогда уже наставник определит время, когда команда должна собраться.
– Какие твои личные планы?
– "Брюгге" хочет продлить со мной сотрудничество. Клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе.
– Это и твое желание тоже?
– Да. В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать. Когда я переходил сюда, поставил себе целью закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересованным в моих услугах, это только добавило мне энергии в работе.