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Соболь: Переговоры между Брюгге и Шахтером находятся на завершающем этапе

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(1 голосов)

Бельгийский клуб намерен выкупить контракт украинца

Соболь: Переговоры между Брюгге и Шахтером находятся на завершающем этапе
Новина українською

Защитник "Брюгге" и Эдуард Соболь рассказал о завершении сезона в Бельгии и переговорах между брюжжанами и "Шахтером".

– Эдуард, поздравляем с выигрышем чемпионата!

– Спасибо. Я был очень рад помочь своей команде в прошлом сезоне. Я участвовал во многих матчах "Брюгге" и счастлив, что стал частью этой великой победы. Думаю, "Брюгге" заслуженно стал лучшим в Бельгии.

– Теперь – в отпуск?

– Еще нужно дождаться решения, на когда будет назначен старт следующего чемпионата. Тогда уже наставник определит время, когда команда должна собраться.

– Какие твои личные планы?

– "Брюгге" хочет продлить со мной сотрудничество. Клуб планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание тоже?

– Да. В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать. Когда я переходил сюда, поставил себе целью закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересованным в моих услугах, это только добавило мне энергии в работе.

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В статье: Украина Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
26.05.2020 в 20:24
Соболя на воротник бельгийцам.
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