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Лунину пришлось изучать в мадридском Реале испанский - за 5 дней

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Язык - самое сложное при переходе в клуб Западной Европы

Лунину пришлось изучать в мадридском Реале испанский - за 5 дней
Новина українською

21-летний украинский легионер "Овьедо", вратарь Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому "Реалу", вспомнил свой переход к мадридцам в 2018 году.

Андрей признался, что тогда было приглашение далеко не от одного только "Реала".

Однако когда мне сказали "Реал" Мадрид", то меня больше ничего не интересовало. Остальное я уже не слушал.

По приезде в Мадрид Андрей, как вспоминает он в разговоре с AS, удивился, что его встречал сам президент клуба Флорентино Перес.

Он сказал, что рад меня видеть и рассчитывает на мою помощь. Как бы это громко ни звучало, но ... это заставило меня почувствовать, словно я - его сын.

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Перед пресс-конференцией "Реал" предложил Андрею разговаривать на украинском, испанском или английском языке.

Сначала я хотел разговаривать на украинском, конечно, потому что не очень хорошо говорил по-английски и не знал испанского. Но в клубе говорили, что было бы невероятно, если бы я говорил именно испанском.

Это было примерно за 5 дней до его презентации, поэтому Андрей взялся изучать текст.

Не грамматику или что-то другое, а только этот текст. Это было 2-3 часа в день, а то и 4.

Самым тяжелым испытанием для меня при переходе было изучение испанского. У меня был преподаватель, и мы учились 2 часа утром и около часа днем, шесть дней в неделю в течение 6 месяцев. За те первые полгода моя голова почти взорвалась (смеется)!

Было трудно. Тогда я продолжал, но не с такой скоростью: 2, 3 или максимум 4 раза в неделю. Иногда с преподавателем, а иногда один со словарем.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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