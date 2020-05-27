Лунину пришлось изучать в мадридском Реале испанский - за 5 дней

21-летний украинский легионер "Овьедо", вратарь Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому "Реалу", вспомнил свой переход к мадридцам в 2018 году.

Андрей признался, что тогда было приглашение далеко не от одного только "Реала".

Однако когда мне сказали "Реал" Мадрид", то меня больше ничего не интересовало. Остальное я уже не слушал.

По приезде в Мадрид Андрей, как вспоминает он в разговоре с AS, удивился, что его встречал сам президент клуба Флорентино Перес.

Он сказал, что рад меня видеть и рассчитывает на мою помощь. Как бы это громко ни звучало, но ... это заставило меня почувствовать, словно я - его сын.

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Перед пресс-конференцией "Реал" предложил Андрею разговаривать на украинском, испанском или английском языке.

Сначала я хотел разговаривать на украинском, конечно, потому что не очень хорошо говорил по-английски и не знал испанского. Но в клубе говорили, что было бы невероятно, если бы я говорил именно испанском.

Это было примерно за 5 дней до его презентации, поэтому Андрей взялся изучать текст.