Воспитанник украинского футбола очаровал своей пушкой Польшу

Экс-игрок молодежной сборной Украины (выступал в 2015 году) Валериане (Вако) Гвилия отличился красивым голом за варшавскую "Легию" в матче 1/4 Кубка Польши с командой "Медзь" из города Легница.

Полузащитник обработал мяч и нанес мощный голевой удара с расстояния примерно 16 метров до ворот. "Круглый" влетел в правый верхний угол от вратаря, вышедшего из рамки.

По ходу матча Вако имел еще одну прекрасную возможность отличиться, но попал в штангу. Во втором тайме был заменен.

В итоге "Легия", лидер чемпионата Польши, одержала победу 2:1 и в полуфинале Кубка Польши встретится с краковской "Краковией".

Валериан Гвилия в 2011-2012 годах играл за юношеские команды "Металлиста", а в 2012-2015 - выступал в запорожском "Металлурге" (26 матчей, 1 гол). В 2015 году провел 4 матча за сборную Украины под руководством Сергея Ковальца. А в 2016 году вернул гражданство Грузии (является уроженцем этого государства, там проживают его родители и он жил до переезда в Украину в 16 лет) и сегодня выступает за тамошнюю национальную сборную.

В "Легию" Гвилия перешел летом 2019 из швейцарского "Люцерна". Этого чемпионата принял участие во всех матчах своей команды, забил 4 гола и отдал 6 ассистов, дважды попадал в символическую сборную по итогам туров.

Гол Гвилии смотреть на таймере с 4:52