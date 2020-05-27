Бывший коуч Динамо Брест убежден, что украинский легионер перерос чемпионат Беларуси

Чех Марцел Личка, который в 2018-2019 годах возглавлял "Динамо" Брест и привел эту команду к чемпионству в Беларуси, поделился своими соображениями об украинском полузащитнике команды Александре Нойке.

Личка подчеркнул, что если бы у него была возможность забрать Сашу в сильную команду или чемпионат, то сделал бы это сразу.

Потому что у него очень хороший характер, очень сильный, даже фантастический удар. Каждый вратарь в Беларуси знает, что Нойок может забить почти с любого расстояния. Как тренер, всегда был в нем уверен на 100 процентов. Он будет бегать 90 минут и не замечать усталости. Всегда работать на 120 процентов. Сколько раз ему говорил, чтобы больше отдыхал! Но он этого просто не умеет делать. Всегда хочет играть на максимум.

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У него характер победителя. Для него команда и 3 очка - это все. Все 90 минут он думает об этом. Сейчас ему 28 лет - очень хороший возраст, чтобы сделать шаг в более сильный чемпионат.

По мнению экс-тренера Динамо Брест, на 100 процентов Нойок может проявить себя в Польше и Чехии.