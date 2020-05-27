Лунин: Хочу продемонстрировать свой уровень, чтобы у Зидана был еще один вариант с вратарем
Украинец намерен зарекомендовать себя в Овьедо
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который играет в аренде в "Овьедо", оценил свои дальнейшие шансы в королевском клубе.
- Вернетесь ли вы в "Реал" в следующем сезоне?
- Я пока что не знаю, Мы не общались на эту тему.
- А ты сам хочешь вернуться?
- Для начала нужно без риска закончить этот сезон. Мы с нетерпением ждем рестарта, два месяца простоя - это слишком много. В любом случае, я хочу достичь целей с "Овьедо".
- То есть, не вылететь?
- Да, верно. А также продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан увидел, что я могу играть в "Реале", чтобы у тренера был еще один вариант с вратарем. Буду делать все для этого, а там посмотрим. В любом случае, последнее слово за тренером.
- Когда вы в последний раз разговаривали с Зиданом?
- В межсезонье. Также общались с Джуни Калафатом (скаут "Реала") и тренером вратарей Роберто Васкесом.