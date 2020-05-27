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  4. Лунин: Хочу продемонстрировать свой уровень, чтобы у Зидана был еще один вариант с вратарем
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Лунин: Хочу продемонстрировать свой уровень, чтобы у Зидана был еще один вариант с вратарем

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец намерен зарекомендовать себя в Овьедо

Лунин: Хочу продемонстрировать свой уровень, чтобы у Зидана был еще один вариант с вратарем
Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, который играет в аренде в "Овьедо", оценил свои дальнейшие шансы в королевском клубе.

- Вернетесь ли вы в "Реал" в следующем сезоне?

- Я пока что не знаю, Мы не общались на эту тему.

- А ты сам хочешь вернуться?

- Для начала нужно без риска закончить этот сезон. Мы с нетерпением ждем рестарта, два месяца простоя - это слишком много. В любом случае, я хочу достичь целей с "Овьедо".

- То есть, не вылететь?

- Да, верно. А также продемонстрировать свой уровень, чтобы Зидан увидел, что я могу играть в "Реале", чтобы у тренера был еще один вариант с вратарем. Буду делать все для этого, а там посмотрим. В любом случае, последнее слово за тренером.

- Когда вы в последний раз разговаривали с Зиданом?

- В межсезонье. Также общались с Джуни Калафатом (скаут "Реала") и тренером вратарей Роберто Васкесом.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
27.05.2020 в 20:14
Андрюша, ну когда ты уже поумнеешь? Беги из этой помойки и чем раньше, тем лучше.
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