Когда Лунин был форвардом. У вратаря есть трофеи лучшего бомбардира и топ-ассистента

Андрей Лунин, вратарь национальной сборной Украины и мадридского "Реала", который играет в аренде "Овьедо", вспомнил, как начинал заниматься футболом.

Андрей рассказал AS, что его отец работает в банке, а мама - чиновница. Сам парень начинал играть в футбол в своем родном Краснограде на позиции нападающего.

Как и все дети, отмечает футболист, любил забивать голы и праздновать их. Но с 8 лет раз в неделю ездил на тренировку в Харьков, в 100 километрах от дома, там уже был вратарем.

Мы [в Краснограде] играли в футзал. Я не любил бегать, вообще не понимал этой необходимости, в зале у меня очень хорошо все удавалось, забил много голов и у меня много трофеев лучшего игрока, лучшего бомбардира, топ-ассистента... Но в Харькове уже было большое поле и нападающий - это уже было не для меня. Провел три года в разъездах. Потом побывал на трех отборах - в "Шахтер", в харьковскую ДЮСШ и в "Металлисте". Выбрал последний. Я там жил и ходил в школу от U12 до U18. Это было как раз то, чем я хотел заниматься.

Лунин уверяет, что в школьные годы был хорошим учеником - по крайней мере плохих оценок у него не было.