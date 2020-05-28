Эксперты против. Как Зубков получил предупреждение за симуляцию в эпизоде, где были претензии на пенальти

В чемпионате Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва вчера одолел "Уйпешт" и укрепил свои позиции в турнирной таблице. Однако победу эту безапелляционной назвать нельзя. Забив быстрый гол, на ворота "Фради" обрушилось давление. Например, был удар в перекладину, также удар, после которого мяч с линии ворот выбил один из игроков. Также был сейв вратаря. То есть, "Ференцварош" мог пропустить гол и даже два или три.

Если бы "Ференцварош" пропустил, наверное, острее бы встали вопросы по эпизоду на 71-й минуте поединка, когда за симуляцию получил желтую карточку нападающий "Фради" Александр Зубков. Желтую карточку, как объяснили нам судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек, незаслуженную. Ведь в этом эпизоде, по мнению экспертов, был фол, поэтому, соответственно, нужно было назначать пенальти.

Видео эпизода.

Добавим, что активное участие в голевой атаке "Ференцвароша" принял Игорь Харатин. Впрочем, после возобновления чемпионата ни Харатин, ни Зубков еще не отмечались прямыми результативными действиями.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии с девьятиочковим отрывом.