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Эксперты против. Как Зубков получил предупреждение за симуляцию в эпизоде, где были претензии на пенальти

Наши за границей
(1 голосов)

Без скандала, но неприятно

Эксперты против. Как Зубков получил предупреждение за симуляцию в эпизоде, где были претензии на пенальти
UA-Футбол
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В чемпионате Венгрии "Ференцварош" Сергея Реброва вчера одолел "Уйпешт" и укрепил свои позиции в турнирной таблице. Однако победу эту безапелляционной назвать нельзя. Забив быстрый гол, на ворота "Фради" обрушилось давление. Например, был удар в перекладину, также удар, после которого мяч с линии ворот выбил один из игроков. Также был сейв вратаря. То есть, "Ференцварош" мог пропустить гол и даже два или три.

Если бы "Ференцварош" пропустил, наверное, острее бы встали вопросы по эпизоду на 71-й минуте поединка, когда за симуляцию получил желтую карточку нападающий "Фради" Александр Зубков. Желтую карточку, как объяснили нам судейские эксперты Мирослав Ступар и Сергей Шебек, незаслуженную. Ведь в этом эпизоде, по мнению экспертов, был фол, поэтому, соответственно, нужно было назначать пенальти.

Видео эпизода.

Добавим, что активное участие в голевой атаке "Ференцвароша" принял Игорь Харатин. Впрочем, после возобновления чемпионата ни Харатин, ни Зубков еще не отмечались прямыми результативными действиями.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии с девьятиочковим отрывом.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
28.05.2020 в 15:25
Дотик БУВ! Проте Зубков впав не через нього, а щоб заробити пенальті! Так що тут два порушення на вибір судді. Як сторонній вболівальник погоджуюсь з арбітром... Ну скільки можна від дотиків падати?!?
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Очманілий Заєць (Odessa)
28.05.2020 в 14:42
Був і пенальті. Була і симуляція. Гравець не повинен допомагати арбітрові розбиратися в ситуації. Тому рішення судді правильне.
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