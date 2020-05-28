Худобяк продлил контракт с Этникосом

Украинский полузащитник кипрского "Этникоса" Игорь Худобяк подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до начала 2021 года.

Напомним, что 35-летний футболист выступает за "Этникос" с января 2019-го, и за этот период в 18 матчах забил 3 гола.