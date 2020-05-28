Гендиректор Уфы: Зинченко очень любит наш город. Он обычный парень, не зазвездился
Украинец из Уфы отправился в Сити
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об отношениях с экс-игроком клуба Александром Зинченко, который сейчас играет в "Манчестер Сити".
"Мы созваниваемся по мере возможности. Он очень любит наш город, понимает, что мы серьезно ему помогли в свое время. Сейчас он нам помогает – его связывают всегда c нами. Мы благодарны, что он нас не забывает и поздравляет. Обычный парень, не зазвездился. И это важно", - сказал Газизов.
Напомним, что Зинченко играл за "Уфу" 1,5 года (2015-16), после чего перешел в "Манчестер Сити".
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