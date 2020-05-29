Михайленко: Думаю, в следующем сезоне у Лунина будут шансы побороться за основу Реала

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение о перспективах украинского голкипера Андрея Лунина, который выступает на правах аренды в "Овьедо", и контракт которого принадлежит "Реалу".

"Я читал о том, что "Реал" хочет оставить Лунина в составе. Думаю, что это недалеко от истины, учитывая экономические проблемы, созданные коронавирусом, от которых пострадали маленькие и большие клубы.

Андрей - хороший вратарь. Для "Реала" вариант с Луниным экономически выгоден. Думаю, в следующем сезоне у него будут шансы побороться за место в основном составе. Мы увидим его в "Реале" в следующем году", - резюмировал Дмитрий Михайленко.