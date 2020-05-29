Ярмоленко сообщил об ожиданиях Вест Хэм о возобновлении розыгрыша АПЛ

Вингер правого фланга национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко рассказал телеканалу Футбол о возвращении АПЛ после карантина.

О решении клубов, признается Андрей, узнал из прессы.

Состоялась первая тренировка в полном составе и с фул-контактом. Никто из руководителей клуба пока не говорил нам о возобновлении сезона, но ...ждем официальной информации.

Мне бы очень хотелось, я как футболист, спортсмен, очень соскучился по эмоциями игры. Надеюсь, что все будет хорошо, что будем радовать всех болельщиков своей игрой. В клубе оптимистично смотрят на это и верят, что мы сыграем первую игру через три недели.