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Ярмоленко сообщил об ожиданиях Вест Хэм о возобновлении розыгрыша АПЛ

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Официально ничего не говорили

Ярмоленко сообщил об ожиданиях Вест Хэм о возобновлении розыгрыша АПЛ
Новина українською

Вингер правого фланга национальной сборной Украины и лондонского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко рассказал телеканалу Футбол о возвращении АПЛ после карантина.

О решении клубов, признается Андрей, узнал из прессы.

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Состоялась первая тренировка в полном составе и с фул-контактом. Никто из руководителей клуба пока не говорил нам о возобновлении сезона, но ...ждем официальной информации.

Мне бы очень хотелось, я как футболист, спортсмен, очень соскучился по эмоциями игры. Надеюсь, что все будет хорошо, что будем радовать всех болельщиков своей игрой. В клубе оптимистично смотрят на это и верят, что мы сыграем первую игру через три недели.

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В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Футбол News

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