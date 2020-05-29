Главный редактор AS: Лунин - будущий наследник Куртуа

Главный редактор популярной спортивной испанской газеты AS (печатное издание) Томас Ронсеро в своей авторской колонке на сайте издания высказал свое мнение о перспективах Андрея Лунина в "Реале".

"У Лунина отличные данные. У него три главных плюса: внимание, скорость и рефлексы, которые помогают ему быстро перемещаться. Я видел его дебют за "Реал" в выставочном матче против "Манчестер Юнайтед" в Майами и он оставил хорошее впечатление. А через год подтвердил его, выиграв со сборной Украины чемпионат мира U-20. Точно также, как Касилься помог Испании в 1999-м.

Скажите, кто считал Украины фаворитом турнира? Великие вратари делают обычные команды чемпионами! Его "Золотая перчатка" на турнире подтверждает, что "Реал" не зря купил парня.

Конечно, на "Сантьяго Бернабеу" всегда завышенные требования, но я уверен в правильности ставки "Реала" на Лунина.

Лунин несколько растерял в цене в арендах в "Леганесе" и "Вальядолиде". 7 и 2 матча это не то, что нужно молодому парню для развития, но я думаю, что здесь больше оплошность "Реала". Мадридцы должны были настоять, прописать в контракте минимальное количество матчей для Лунина.

Впрочем, в "Овьедо" ему доверяют и он за несколько месяцев уже сыграл больше, чем за предыдущие два года.

Теперь, когда у него есть практика, Лунин – это прежний Лунин, тот вратарь, которого покупал "Реал". Он — будущий наследник Куртуа. Идеальная и надежная альтернатива Тибо прямо сейчас", - завершил свою колонку Ронсеро.