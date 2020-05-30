Юрий Калитвинцев: Когда ехал в Россию, не буду обманывать, было небольшое волнение

Бывший игрок и тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев рассказал о своей работе в России.

– Давайте будем откровенны, со стороны московских властей и клубов по-спортивному всегда была грязь. Наверное, нельзя сказать, но на украинские клубы и особенно "Динамо" Киев – было. После того, как "Динамо" стало чемпионом и подвинуло все московские клубы, поняли его силу. И если бы московские клубы мало говорили, "Динамо" нужно было бы задуматься: почему нас соперник не ругает? Это всегда было.

Когда я ехал в Россию, не буду обманывать, было небольшое волнение. В Украине у меня не было предложений. Я говорил, что если будет альтернатива, в Россию не поеду. Альтернативы не было.

Плюс "Динамо" Москва – знакомый мне клуб, я там играл. Были амбициозные задачи, и я понимал, что в футбольном плане это очень интересно. И я убедился, что так и получилось.

Что касается политики, было тяжеловато. Я понимал весь фон, который может быть, переживал, но постарался от этого отключаться, но было тяжеловато.

– Вы разделяли футбол и политику?

– Наверное, это был самообман. Нельзя на сегодняшний день – да и раньше это было, просто немножко скрывали, – что футбол вне политики. Он должен быть, но, нет, всегда это было связано. А на сегодняшний день стало острее.

– Как относитесь к осуждению украинских игроков, которые поехали играть и работать в Россию?

– Во-первых, каждая ситуация индивидуальна. Во-вторых, мое мнение, человек, который оскорбляет... Если он не оскорбляет, а высказывает свою точку зрения, он имеет право, – сказал Калитвинцев на канал "Вацко Light" в YouTube.

Напомним, что с 2013-го по 2014-й Калитвинцев работал в "Волге", с 2016-го по 2017-й - в московском Динамо