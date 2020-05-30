Брюгге договорился с Шахтером о продлении аренды Соболя
Эдуард проведет сезон 2020/21 в бельгийском клубе
Официальный сайт "Шахтер" сообщил о продлении аренды Эдуарда Соболя.
Руководство "горняков" и "Брюгге" договорились между собой. 25-летний украинец будет выступает за бельгийский клуб ещё один сезон.
Соболь подписал контракт с "Брюгге" летом 2019-го года. За это время Эдуард провел 36 матчей в футболке "черно-синих".
Напомним, чемпионат Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Брюгге" был признан чемпионом сезона 2019/20.
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Источник:shakhtar.com
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