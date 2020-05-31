Брюгге имеет опцию выкупа контракта Соболя у Шахтера
Через год Соболь может стать полноправным игроком бельгийского клуба
Украинский легионер "Брюгге" Эдуард Соболь следующий сезон проведет на правах аренды в Бельгии, при этом клуб имеет право первоочередного выкупа контракта у "Шахтера".
Ранее сообщалось, что "Брюгге" планирует выкупить контракт Соболя у "Шахтера" за 3-4 миллиона евро, но в итоге клубы объявили о продлении соглашения аренды.
Соболь подписал контракт с "Брюгге" летом 2019-го года. За это время Эдуард провел 36 матчей в футболке "черно-синих".
Напомним, чемпионат Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Брюгге" был признан чемпионом сезона 2019/20.
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Источник:Кw.be
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