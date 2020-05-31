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Брюгге имеет опцию выкупа контракта Соболя у Шахтера

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Через год Соболь может стать полноправным игроком бельгийского клуба

Брюгге имеет опцию выкупа контракта Соболя у Шахтера
Новина українською

Украинский легионер "Брюгге" Эдуард Соболь следующий сезон проведет на правах аренды в Бельгии, при этом клуб имеет право первоочередного выкупа контракта у "Шахтера".

Ранее сообщалось, что "Брюгге" планирует выкупить контракт Соболя у "Шахтера" за 3-4 миллиона евро, но в итоге клубы объявили о продлении соглашения аренды.

Соболь подписал контракт с "Брюгге" летом 2019-го года. За это время Эдуард провел 36 матчей в футболке "черно-синих".

Напомним, чемпионат Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Брюгге" был признан чемпионом сезона 2019/20.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Шахтер (Донецк)
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Источник:
Кw.be

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