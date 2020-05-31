Гасперини: Ценю Малиновского за умение хорошо войти в игру

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал об игроках своей команды.

- Гомес тренируется, играя, он может сыграть три матча подряд. Ему очень нравится тренироваться. Тогда как Иличич решил этом году убить себя в Зингонии (тренировочная база Аталанты. - прим.). Я не знаю, кто его убедил.

Ценю Малиновского за умение хорошо войти в игру, его нацеленность на ворота. Он может быть тем, кто решает судьбу эпизода, - цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту летом 2019 за почти 14 млн евро.