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Дедечко отличился пятым голом за Арарат. Но это не уберегло его команду от поражения

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Дедечко отличился пятым голом за Арарат. Но это не уберегло его команду от поражения
UA-Футбол
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Украинский легионер армянского "Арарата" в матче первого тура чемпионского раунда чемпионата Армении отметился голом с пенальти в матче с "Алашкертом". Однако этот гол не помог команде Дедечко избежать поражения – 1:2. Отметим, что для экс-игрока "Ворсклы", "Кривбасса", "Александрии" и сборной Украины это пятый гол в чемпионате Армении, куда Денис перешел летом прошлого года как свободный агент.

Добавим, что вчера в матче за "Арарат-Армению" в этой же группе команд отличился Сергей Вакуленко. Между "Араратом", "Арарат-Арменией", "Алашкертом" и еще тремя командами определяется чемпион и призеры первенства, и, соответственно, участники еврокубков. Пока что состоялся только один тур. В другой группе четыре команды борются за то, чтобы не вылететь из элиты.

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В статье: Денис Дедечко Арарат (Ереван) Сергей Вакуленко Арарат-Армения (Ереван)
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