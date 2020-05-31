Юрий Яковенко забил за Эсбьерг в матче против претендента на еврокубки

Возобновился после карантина чемпионат Дании. Продолжаются заключительные поединки регулярной части, после чего команды будут разделены на две группы. "Эсбьерг" Юрия Яковенко, известно точно, будет бороться в группе за сохранение прописки в элите.

Сегодня "Эсбьерг" на своем поле противостоял "Ольборгу" и добился приличного результата – ничья 1:1. "Ольборг" претендует на место в еврокубках, занимая шестую позицию перед последним туром регулярной части с гандикапом в три балла. "Эсбьерг" добыл ничью благодаря голу украинца Юрия Яковенко. Тот на 68-й минуте легко совершил контратаку после передачи Кужава.

Для Яковенко это шестой гол в текущем розыгрыше чемпионата Дании. Еще один гол украинец забил в кубке страны.