Ференцварош впервые после рестарта потерял очки

"Ференцварош" весьма успешно начал период после карантина – с двух побед в двух матчах. И хотя игра "Фради" в тех поединках не была безупречной, никто не сомневался, что команда Реброва справедливо укрепила свое лидерство.

Но сегодня, когда в программе был 26-й тур, "Ференцварош" впервые после рестарта потерпел потерю. На поле "Академии Пушкаша" команда Реброва сыграла вничью 1:1. Еще в первом тайме соперники обменялись голами: Ловренчич, пытаясь перехватить фланговую передачу, случайно срезал мяч в собственные ворота, а перед тем Нгуен выполнил классную индивидуальную работу и оформил гол-красавец. Сергей Ребров третий раз как тренер противостоял Жолту Хурняку и третий раз потерял очки.

За "Ференцварош" полный матч отыграл Игорь Харатин. Александра Зубкова не было в заявке (дисквалификация). У "Академии Пушкаша" на 76-й минуте на замену вышел Артем Фаворов.

После 26-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" опережает ближайшего преследователя на девять очков.

Чемпионат Венгрии. 26-й тур

"Академия Пушкаша" - "Ференцварош" 1:1

Голы: Георги Ловренчич 31 (автогол) - Токмак Нгуен 17